الخارجية العراقية: قمة «بغداد 2» فرصة سانحة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أهمية قمة "بغداد 2" التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة العديد من القضايا الهامة من بينها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة وملف إيران النووي.

وقال الصحاف ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ ـ إن "قمة (بغداد 2) فرصة سانحة للتأكيد على السياسة التي يتبناها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني للانفتاح على جميع الشركاء لبناء ملفات ذات طبيعة تعاونية وتشاركية تعنى بالاقتصاد والأمن الغذائي".

وأشار المسؤول العراقي إلى أهمية قمة (بغداد 2) لبحث العديد من الملفات والقضايا العالقة في المنطقة من بينها ملف الطاقة والاقتصاد والتنمية والأمن الغذائي، مشددا على أهمية الحوار الموسع لحل كافة القضايا العالقة وتحقيق الأهداف المنشودة في المنطقة.

وأضاف الصحاف أن هذه القمة تؤكد على انفتاح العراق على جيرانه، مؤكدا حرص بغداد على الانفتاح على جميع الدول المشاركة في هذه القمة لتعزيز التعاون والعمل على تحقيق كافة المصالح المشتركة التي من شأنها أن تبسط الأمن على مستوى المنطقة، مما ينعكس ايجابيا على استقرار العراق.

وعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، لأول مرة في 28 أغسطس 2021 في العاصمة العراقية بغداد، وشاركت فيه 9 دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية.