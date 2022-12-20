قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يمثل دعما كبيرا للعراق، والتأكيد على خلق مساعي التعاون المشترك.

وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه يجب التوصل إلى منطقة مستقرة ومزدهرة وقوية من التعاون المشترك، مشددا على ضرورة إتباع لغة الحوار باعتبار ذلك ضرورة ملحة وليس خيارا.

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة بدعم العراق في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدا أن استقرار بلاده مرتبط بأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ولفت إلى تحلي بلاده ما سماها "سياسة ثابتة تتجنب الحرب"، معتبرا أن بلاده قدمت ما وصفها بـ"أطهر الدماء" في العمل على تحقيق الأمن عبر مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، وفق قوله.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.