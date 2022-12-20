وزيرة الخارجية الفرنسية: مؤتمر بغداد يتيح منصة نقاش متبادل بين الجميع

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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن مؤتمر بغداد يتيح منصة نقاش متبادل بما يعم بالفائدة على الجميع.

وأضافت في مؤتمر صحفي بعد عقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن الجميع يدعم الحكومة العراقية لتحقق النجاح المنشود.

وأشارت إلى أن قمة بغداد تدعم الوصول إلى عراق مستقر ومزدهر عبر التعاون مع الدول المشاركة في القمة، مؤكدة أن المؤتمر يتيح نقاشا حول المبادرات المشتركة في كل المجالات.

ولفتت إلى مواصلة التقدم المُحرز في إطار دعم العراق، مؤكدة حرص بلاده على مد يد المساعدة للعراق بشكل دائم.

وانطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.