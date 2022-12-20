قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن بلاده تكافح الفساد على كل المستويات، داعيا الدول لمساعدة بغداد في استعادة أمواله المنهوبة.



وأضاف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار لتحسين البيئة الاستثمارية في العراق نظرا لعديد الفرص المتاحة هناك.



وأشار إلى أن فرص الاستثمار زادت بشكل كبير مع تمكن الأجهزة الأمنية العراقية في الانتصار على الإرهاب.



وشدد على أهمية العمل المشترك لمحاربة العمل المشترك في مجابهة الإرهاب وفضح تلك الأفكار الهدامة التي تؤثر على العالم.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.