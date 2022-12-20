 سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات صاروخية إسرائيلية - بوابة الشروق
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سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجمات صاروخية إسرائيلية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 2:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 2:45 ص

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن الدفاع الجوري السوري تصدى لهجمات صاروخية إسرائيلية ليل الاثنين.

وأوضحت سانا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية".

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري لم تكشف هويته أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية".

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