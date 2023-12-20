مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة للمرة الرابعة

أجل مجلس الأمن الدولي الجلسة التي كان من المقرر عقدها الليلة الماضية للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة إلى اليوم الأربعاء.

وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل التصويت على مشروع القرار منذ يوم الاثنين.

وكان النص الأصلي يدعو لوقف عاجل ومستدام "للأعمال العدائية" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة، بشكل آمن ودون عوائق، إلا أنه عدلت كلمة "وقف" واستبدالها بكلمة "تعليق" كي يمرر القرار.

ويؤكد مشروع القرار من جديد التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية.

كما يطالب، بالسماح وتسهيل وتمكين التسليم الفوري والآمن ودون عوائق، للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مباشر للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.

ويطالب النص بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا"، ودعم حل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وتنفيذ القرار 2712 (2023) بالكامل، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير كتابي إلى المجلس خلال خمسة أيام عمل من اعتماد هذا القرار وبشأن تنفيذ القرار 2712 (2023)، وكل 30 يومًا بعد ذلك.