تقرير: إسرائيل عرضت وقف القتال في غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح رهائن

ذكر تقرير إعلامي أن إسرائيل عرضت وقف القتال في غزة لمدة أسبوع على الأقل في مفاوضات حول إطلاق سراح المزيد من الرهائن من القطاع.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين و"مصدر مطلع"، أن إسرائيل تتوقع من حركة حماس إطلاق سراح أكثر من ثلاثين رهينة في المقابل.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أشار الرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتسوج إلى احتمال وقف القتال من جديد.

وقال هرتسوج للدبلوماسيين، وفقا لمتحدث باسمه: "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية لتمكين إطلاق سراح الرهائن".

وتم تقديم اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة عبر الوسيط القطري، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس.

وقال الموقع الإخباري إنه سيتم إطلاق سراح من تبقى من النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والرهائن الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في غزة والذين يعانون من مرض أو إصابات خطيرة وبحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية.

وهذا هو أول اقتراح لإسرائيل منذ انتهاء وقف لإطلاق النار الشهر الماضي استمر أسبوعا، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس.

وخلال وقف إطلاق النار هذا، أطلق سراح 105 رهائن، وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 240 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وكانت حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وعدة دول أخرى، قد قالت في وقت سابق إنها لا تريد إجراء مفاوضات دون إنهاء الأعمال العدائية الإسرائيلية.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، لا يزال ما لا يقل عن 109 رهائن محتجزين في قطاع غزة.