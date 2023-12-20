 أزمة نفسية.. لا شبهة جنائية في مصرع مسن أسفل عجلات مترو أنفاق فيصل - بوابة الشروق
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أزمة نفسية.. لا شبهة جنائية في مصرع مسن أسفل عجلات مترو أنفاق فيصل

مصطفى بكر
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 4:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 4:11 م

تباشر نيابة جنوب الجيزة التحقيق في إنهاء مسن حياته أسفل عجلات مترو أنفاق فيصل بمنطقة الجيزة، وأمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف. ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات أنه أقدم على التخلص من حياته تحت عجلات القطار؛ ما أسفر عن مصرعه بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية حول وفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة انتحار داخل محطة مترو أنفاق فيصل اتجاه شبرا الخيمة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن "ماهر.ح." 66 سنة، أقدم على التخلص من حياته تحت عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.


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