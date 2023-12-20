رويترز: محادثات مكثفة للتوصل إلى هدنة ثانية في غزة

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء إن محادثات مكثفة تجري بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصر إسرائيل على إدراج المحتجزين من النساء والرجال الأكثر ضعفا.

وتابع قائلا إن فلسطينيين متهمين بارتكاب جرائم خطيرة في سجون الاحتلال يمكن أن يكونوا على القائمة أيضا.

إلى ذلك، قالت حركة "حماس" الفلسطينية إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى