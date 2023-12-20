مياه الجيزة تستضيف ورشة عمل عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي واستخداماته بقطاع المياه"، ألقت الضوء على كيفية التشغيل الأمثل للمحطات باستخدام "تطبيق أندرويد"؛ تعزيزا لتطبيق سياسة التحول الرقمي.

وذكر بيان للشركة أن ورشة العمل تأتي في إطار سعي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، إلى مواكبة أحدث التقنيات والوسائل العالمية في مجال تشغيل وصيانة وإدارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع الشركات التابعة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الذكاء الاصطناعي تقنية أساسية لمستقبل مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لدية القدرة علي تحسين مراقبة جودة المياه في محطات المعالجة، وتحسين عمليات الصيانة الوقائية للمعدات، ويضمن تقديم افضل خدمة للمواطنين.

وقال الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تخطط لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وإن استخدام التطبيقات له الأثر الكبير في التعامل مع مناسيب النيل المختلفة وضمان صول المياه إلى المأخذ.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن ورشة العمل تستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 40 مهندسا وكيميائيا من شركات: مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمنيا وسوهاج، وشركتي مياه القاهرة والإسكندرية، ومحاضرين من الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين الشركات، الأمر الذي له بالغ الأثر في رفع الكفاءة وتطوير المهارات، وتدريب العنصر البشري على أحدث البرامج التدريبية المتخصصة بما يعزز من تطبيق سياسة التحول الرقمي.