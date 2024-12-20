اتهامات أممية لإسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في غزة

اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل باستخدام نظام المساعدات الإنسانية كسلاح في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات تُفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

وقال جورجيوس بتروبولوس، رئيس المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، إن إسرائيل مترددة في فتح نقاط عبور إضافية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، موضحا أن المساعدات تُوجه عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث تتعرض القوافل لخطر النهب.

وأكد المسئول الأممي أن معظم عمليات النهب تحدث في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المطالب المتكررة للأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى غزة لم تلقَ أي استجابة، قائلاً: "المسئولون الإسرائيليون يرفضون جميع الحلول العملية التي نقترحها".