مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل في كرداسة

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لقيت سيدة مصرعها، بعدما صدمتها سيارة نقل مسرعة أثناء عبورها الطريق في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة نقل بسيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات