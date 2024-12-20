الأوقاف تكشف تفاصيل مبادرة «إحياء الكتاتيب» برعاية الرئيس السيسي

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف أعلن عن إطلاق مبادرة لإحياء الكتاتيب، والجهد في هذه المبادرة ليس قاصرًا على وزارة الأوقاف، ولكنه يشمل العديد من المؤسسات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المحاور»، مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية «الشمس»، أن أحد نقاط القوى في مصر هي القوى الناعمة القائمة على الثقافة والقدرة على استيعاب الجديد والقديم، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها معهد لإعداد القراء، وتيسير مبادئ الفهم للقرآن الكريم، وجزء من هذا الأمر يحدث أون لاين.

وأوضح أن الكُتاب سيكون مجهزا بوسائل حديثة سواء من حيث العرض السمعي أو البصري، وسيكون له دورا في محو الأمية، واستيعاب البنات والأطفال بعد فترة المدرسة، لافتا إلى أن الكُتاب سيعمل على ملء فراغ الأطفال بعد انتهاء النشاط المدرسي بتكلفة زهيدة للغاية في مكان أمن على الأطفال.

وأشار إلى أن هناك قائمة لجهات الاتصال في كافة مديريات الأوقاف، ومن يريد افتتاح كُتاب عليه أن يتقدم بطلب لجهة الاتصال في مديرية الأوقاف التابع لها.