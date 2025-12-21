 الحكومة الإندونيسية تعيد بناء المدارس المتضررة جراء الكوارث في 2026 - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 1:28 ص القاهرة
الحكومة الإندونيسية تعيد بناء المدارس المتضررة جراء الكوارث في 2026

أتشيه (إندونيسيا) - (د ب أ)
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 11:46 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 11:46 م

قال وزير الشئون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر، إن المدارس التابعة لسلطة الوزارة بما في ذلك المدارس الدينية سيتم إعادة بنائها في العام المالي 2026، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وذكر عمر اليوم السبت: "لقد تلقينا بيانات كاملة عن المدارس الدينية والمدارس الاسلامية الداخلية التي أغرقتها الفيضانات أو تضررت بشدة أو قليلا، بما في ذلك الطلاب المتضررين جراء الكارثة".

وأدلى بالتصريحات على هامش تسليم مساعدة التعافي للطلاب المتضررين جراء الكارثة في أتشيه، وبلغ إجمالي المساعدات 2.3 مليار روبية (نحو 137 ألف دولار).

وفي المرحلة الثانية، سلم عمر أكثر من 37.95 مليار روبية أو نحو 2.2 مليون دولار أمريكي، كمساعدات للناجين من الكارثة في أتشيه عن طريق التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للزكاة ومؤسسات الزكاة الأخرى.

