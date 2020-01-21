وزير المالية السعودي يتوقع مزيدا من التعافي لأسعار النفط في 2020

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الثلاثاء إن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات.

وأضاف الجدعان - في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية اليوم الثلاثاء - إن "علينا أن نركز في السعودية على الاقتصاد والإصلاح".

وأشار الجدعان إلى أنه بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي 30 مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي ستتلقى قطاعات الاقتصاد دعما في رأس المال.

وتوقع وزير المالية السعودي مزيدا من التعافي لأسعار النفط في 2020 بفعل طلب قوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.

كما توقع أيضا عجزا بنهاية العام أقل مما أعلن الشهر الماضي.

لكن صندوق النقد الدولي خفض أمس الاثنين توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9% هذا العام بسبب تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها الشهر الماضي مع منتجي النفط في مجموعة أوبك+.

وتقول السعودية إنها تتوقع نموا عند 2.3%.

وقال الجدعان "تركيزنا منصب بشدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع التركيز على السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي".

وأضاف أن رئاسة مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، والتي تولتها السعودية هذا العام، خطوة هامة نحو تسوية مشكلات المنطقة.



