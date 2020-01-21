هديل هلال



المشاكل التاريخية التي تعود إلى عقود زمنية نستطيع أن نجد لها حلًا إذا صدقت النوايا وخلصت الجهود من أجل وضع حلول غير تقليدية





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن احتفالية «الوفاء بالوعد» لتسليم أهالي النوبة، الذين تضرروا من تعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، التعويضات اللازمة، «إنجاز وإعجاز في ذات الوقت».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن «تسليم التعويضات يُثبت أنه لن يضيع حق من ورائه قيادة سياسية شجاعة قادرة على اتخاذ القرارات التي تعطي كل ذي حق حقه، ونتاج للجهود الحكومية المتناسقة، بعمل عدة وزارات في هذا الموضوع، وهي السمة المميزة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلًا عن جهد المستشار عمر مروان وزير العدل، من خلال رئاسته للجنة الوطنية وكل الذين عملوا معه لوضع الآليات التنفيذية لتنفيذ القرارات».

وأردف: «كل مشكلة لها حل، والمشاكل التاريخية التي تعود إلى عقود زمنية نستطيع أن نجد لها حلًا إذا صدقت النوايا وخلصت الجهود من أجل وضع حلول غير تقليدية»، مؤكدًا أن «أهل النوبة في عيد حقيقي وحصلوا على حقوقهم، وحصول كل متضرر على الرغبة الأولى التي كتبها في الاستمارة سواء كانت منزلًا أو قطعة أرض أو تعويض مادي».

وأشار إلى أن حقوق المواطنة في الدستور المصري ثابتة، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا: «كل من له حق سيحصل عليه لكن بالقانون والطرق القانونية، أهالينا عند تقدمهم بالطلبات كانت الخطوة الأولى فحص الطلبات من الناحية القانونية، من خلال لجان وزارة العدل ولجان الشؤون البرلمانية».

وذكر أن العدد الإجمالي لمستحقي التعويضات بالمرحلة الأولى 6135 مستحق، وأن الذين تقدموا بالفعل بالأوراق اللازمة لصرف التعويضات حوالي 2500 شخص، مشيرًا إلى أن العدد في المرحلة الثانية لن يصل إلى هذا الحد، لتقدم النسبة الكبرى في المرحلة الأولى.

وعن الاحتفالية، وصفها متحدث الوزراء بأنها «بانوراما احتفالية رأى فيها تضامنًا من محافظات مصر وتحية منهم مقدمة لشعب أسوان»، مردفًا: «تم استقبال الدكتور مصطفى مدبولي بالأغاني الشعبية المعروف بها أهالي أسوان، وخلال مراسم الاحتفال كان هناك ما يشبه التضامن لمحافظات مصر، هناك سبع محافظات أرسلت فرقًا لتعرض رقصاتها الشعبية وفولكلورها الشعبي، الرقص كان يعبر عن المحافظة لكن الأغاني المصاحبة كانت كلها تضامن مع أهل أسوان وتحية لهم».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، احتفالية «الوفاء بالوعد» لتسليم أهالي النوبة الذين تضرروا من تعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، التعويضات اللازمة؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية، بمحافظة أسوان.

https://youtu.be/RxIEXWLVp58