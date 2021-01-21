تعرض قناة MBC مصر، غدا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "فرحة".

مسرحية "فرحة"، تدور أحداثها حول قطار سفر دولي يحمل العديد من الركاب الذين يتعرضوا للاختطاف، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، ما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.