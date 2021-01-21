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ارتفعت مؤشرات الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ، اليوم الخميس، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يقدم بايدن المزيد من الحوافز لدعم أكبر اقتصاد في العالم، والذي تضرر بشدة من جراء جائحة كورونا.

وتجاوز مؤشر سينسيكس ببورصة بومباي للأوراق المالية حاجز الخمسين ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وارتفع المؤشر الذي يضم 30 سهمًا بأكثر من 300 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 50137 ظهر اليوم (0630 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر نيفتي 50 في بورصة الهند الوطنية بنحو 100 نقطة إلى 14746.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 82ر0% ليغلق عند 86. 28756.

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 6. 0% إلى 64. 1860 .

وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 49. 1% ليغلق عند 84. 3160 نقطة.

وارتفع مؤشر إس أند بي / إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 79. 0% إلى 7. 6823.

كما ارتفع مؤشر أول أورديناريز الأوسع نطاقا بنسبة 8. 0% إلى 1. 7107.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 07. 1% إلى 26. 3621 نقطة خلال اليوم