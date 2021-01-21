سونا: مصر تريد الاستثمار في مناجم الحديد بالسودان

قال وزير الطاقة والتعدين، خيري عبدالرحمن، إن السودان يرحب بالاستثمارات الخارجية في مجال المعادن ، مؤكدًا اكتمال 17 مربعًا، جاهزة للاستثمار الآن.



وحسبما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء اليوم الخميس، أوضح وزير الطاقة أن هذه المربعات الجديدة تحوي العديد من المعادن ذات القيمة الكبيرة تشمل حتى الرمال وتعود بالنفع للسودان والمستثمرين، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة المصرية.



وأشار الوزير، إلى أن السودان غني بالموارد الطبيعية والعديد من الفرص للاستثمار في مجال المعادن المختلفة لاسيما في ظل انفتاح السودان على العالم والتحلل من القيود الأمريكية والدولية السابقة.



من جانبها أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، رغبة بلادها في الاستثمار في السودان في مناجم الحديد، مؤكدةً أن الاهتمام بالحديد يأتي في إطار ازدهار صناعة الحديد في مصر.



وأشارت جامع، إلى تفضيل مصر التعاون مع السودان للجوار وعمق العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين والروابط المختلفه وتبادل المنافع لاسيما وأن السودان يتمتع بالثروات المعدنية الكبيرة.