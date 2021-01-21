طقس مشمس بالإسكندرية في آخر أيام نوة الغطاس

تراجعت شدة موجة الطقس السيئ الممطرة التي سادت محافظة الإسكندرية خلال يومي نوة "الغطاس".

ويسود اليوم الخميس، طقس بارد مصاحب بغيوم وشبورة دون أمطار ورياح متوسطة الشدة، وذلك تزامنًا مع آخر أيام النوة، ومن المفترض أن تبدأ نوة "الكرم" غدا الجمعة ومدتها أسبوع، وتأتي في هذا التوقيت من كل عام ممطرة بشدة.

وأعلنت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي في بيان لها اليوم، عدم سقوطها خلال اليوم وغدًا الجمعة.

وقال الربان طارق شاهين رئيس ميناء الإسكندرية، إن اعتدال الطقس النسبي أدى إلى استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، مشيرًا إلى استمرار متابعة الرصدات الجومائية، تحسبًا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح، والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، إن أعمال التطهير والتعقيم للشنايش والمطابق ونشر سيارات الكسح في مناطق تجمعات مياه الأمطار مستمرة استعدادًا للنوة المقبلة، متابعًا يتم التأكيد على جاهزية الطلمبات الديزل والكهرباء يوميًا؛ استعدادًا لباقي نوات موسم الشتاء.

وأوضح نافع، أن هناك مناطق غير مخدومة في خدمة الصرف الصحي وتشهد الكثير من تجمعات الأمطار في الظهير الريفي بقرى النهضة والبنجر بحي المنتزه؛ بسبب الامتدادات العمرانية غير المخططة الأفقية والرأسية.

وتابع أنه يتم التعامل مع تلك المناطق باستخدام نحو 12 سيارة مدمجة جديدة خاصة؛ لشفط المياه بالشوارع الضيقة التي لا تتعدى مساحتها 8 أمتار.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي، إلى أن غرفة الأمطار من خلال خرائط التنبؤ بالأمطار تستعد قبل النوة بـ24 ساعة، ويتم الدفع بنحو 50% من سيارات الكسح والشفط والمدمجة، لافتًا إلى أنه من خلال مبادرة "حياة كريمة " يتم خدمة جميع القرى والنجوع غير المخدومة من حيث إنشاء محطارت رفع وصرف ومد شبكات صرف صحي.

فيما رفع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مجددًا اليوم الخميس، درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للنوة المقبلة في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع النوة الحالية.

وكلف المحافظ، التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة في الشوارع والميادين، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.