البنك الأهلي يسعى لحسم صفقة بواليا

يسعى مسؤولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، لحسم التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما فسخ اللاعب عقد إعارته مع نادي مالاتيا سبور التركي.

ودخل مسؤولي النادي البنك الأهلي في مفاوضات قوية مع إدارة القلعة الحمراء، من أجل الحصول على خدمات بواليا في يناير الجاري، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بناءً على طلب خالد جلال المدير الفني لحل العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، الذي لا يوجد به سوى الثنائي أسامة فيصل وفادي فريد.

ويمتلك والتر بواليا، أيضًا عرضًا من نادي فيوتشر، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة، خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا انضم لصوف الأهلي في يناير 2021 قادمًا من فريق الجونة، ولم يظهر بالمستوى المنتظر منه مع الفريق الأحمر، حيث لعب 31 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4 غيرها، لينتقل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى مالاتيا سبور التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر فسخ إعارته في يناير الجاري، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.