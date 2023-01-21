موسكو تعلن اختراق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في عدة مناطق بزابوروجيا

أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف، اختراق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في عدة مناطق من المقاطعة، مشيرا إلى تواصل العمليات القتالية النشطة.

وقال روجوف - وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - إن خط الدفاع الرئيس للقوات الأوكرانية يقع في كامانسكيا واريخوف، موضحا أن المدينتين تقعان في الطريق إلى مدينة زابوروجيا التي لا تزال تحت سيطرة كييف، كاشفا عن أن القوات الروسية تقدمت 7 كيلومترات وتعمل على تحرير 7 بلدات في المقاطعة".

يذكر أن روسيا تسيطر على أكثر من 70% من أراضي مقاطعة "زابوروجيا".

من جهتها، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لتنفيذ مهام قتالية باستخدام أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية (كيه 52 ـ مي 28 ) في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.

وأظهرت اللقطات لحظة استهداف طائرات الهليكوبتر الهجومية التابعة لقوات الفضاء الروسية لدبابة وعربات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع - وفقا لـ"روسيا اليوم" - أن الطائرات الروسية نجحت في ضرب الأهداف بدقة.