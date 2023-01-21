 موسكو تعلن اختراق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في عدة مناطق بزابوروجيا - بوابة الشروق
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موسكو تعلن اختراق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في عدة مناطق بزابوروجيا

أ ش أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 10:54 ص

أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف، اختراق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في عدة مناطق من المقاطعة، مشيرا إلى تواصل العمليات القتالية النشطة.

وقال روجوف - وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - إن خط الدفاع الرئيس للقوات الأوكرانية يقع في كامانسكيا واريخوف، موضحا أن المدينتين تقعان في الطريق إلى مدينة زابوروجيا التي لا تزال تحت سيطرة كييف، كاشفا عن أن القوات الروسية تقدمت 7 كيلومترات وتعمل على تحرير 7 بلدات في المقاطعة".

يذكر أن روسيا تسيطر على أكثر من 70% من أراضي مقاطعة "زابوروجيا".

من جهتها، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لتنفيذ مهام قتالية باستخدام أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية (كيه 52 ـ مي 28 ) في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.

وأظهرت اللقطات لحظة استهداف طائرات الهليكوبتر الهجومية التابعة لقوات الفضاء الروسية لدبابة وعربات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع - وفقا لـ"روسيا اليوم" - أن الطائرات الروسية نجحت في ضرب الأهداف بدقة.


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