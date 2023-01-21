غرامة مرورية على رئيس وزراء بريطانيا لعدم ارتدائه حزام الأمان

تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، غرامة مالية، الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل ‏سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.‏

وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه "يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر"، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني يتواجد في لانكشاير عندما تم تصوير الفيديو، أثناء قيامه برحلة عبر شمال إنجلترا، من أجل الترويج للجولة الأخيرة من "تسوية" الإنفاق الحكومي.

ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).

ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.

وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها ريشي سوناك إخطارا بغرامة مالية ثابتة أثناء وجوده في الحكومة البريطانية، بعد أن كانت المرة الأولى في أبريل 2022، عندما تم تغريمه إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون وزوجته كاري، لخرقهم قواعد الإغلاق الخاصة بجائحة كورونا في بريطانيا، بحضورهما تجمع لعيد ميلاد في دوانينج ستريت، في يونيو 2020.