سوسن بدر تبدأ تصوير «بابا المجال» لعرضه في سباق رمضان المقبل

بدأت الفنان سوسن بدر تصوير دورها في مسلسل "بابا المجال"، الذى تخوض به سباق دراما رمضان المقبل.



تدور أحداث المسلسل فى إطار شعبي حول تجارة قطع الغيار، من خلال تاجر قطع غيار سيارات، بدأ صغيرًا فى هذا المجال ومع تطور الأحداث يصبح أكبر تاجر في السوق.



"بابا المجال" بطولة مصطفي شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان، والطفلة كارما موسى، ومن إخراج أحمد خالد موسى.



وكانت آخر أعمال سوسن بدر الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة ، الذي حققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



ودارت أحداثه حول عبد الحميد الذى خرج على المعاش يواجه مشكلة زواج ابنته هاجر التى ما زالت تدرس بالجامعة، وتخوفاتها النفسية، ومشاكل ابنته الكبرى زينة مع زوجها طارق، إضافة إلى مشكلة ابنه أكرم مع خطيبته وقراره لترك العمل، وكذلك مشاكل ابنه الأصغر مرزوق.



مسلسل أبو العروسة بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ولاء الشريف، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وفاء صادق، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.