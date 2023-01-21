كوريا الجنوبية تجري اتصالات مع أمريكا بعد فرض واشنطن عقوبات على مجموعة فاجنر الروسية

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها تجري اتصالات مع الولايات المتحدة، في أعقاب كشف واشنطن النقاب عن أن كوريا الشمالية تواصل تزويد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية بالأسلحة، وقرارها بفرض عقوبات على المجموعة.



وفي أعقاب قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإعلان مجموعة "فاجنر" منظمة إجرامية عابرة للحدود، ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن سول تجري اتصالا عن كثب مع واشنطن، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وأضاف المسؤول أن أي صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية، محظورة، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وأن الحادث الأخير هو انتهاك واضح لعقوبات مجلس الأمن الدولي على بيونج يانج.



وكان البيت الأبيض قد كشف أمس الجمعة، النقاب عن صور لأقمار اصطناعية، كدليل على نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى مجموعة "فاجنر"، التي تشارك في الحرب في أوكرانيا.