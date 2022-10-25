تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم السبت إلى مباراة القمة رقم 125، والتي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي ستنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

الأهلي في الصدارة والزمالك رابعًا قبل انطلاق القمة 125

يدخل فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مواجهة القمة مساء اليوم السبت، وهو في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في المركز الرابع برصيد 26 نقطة قبل انطلاق مواجهة اليوم، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

الأهلي يسعى لمواصلة النتائج الجيدة قبل السفر إلى المغرب

يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب كولر، حيث تأهل الفريق الأحمر إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر في الأسبوع الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره سموحة السكندري بثلاثية نظيفة.

كما يطمح الفريق الأحمر لتحقيق انتصار على غريمه التقليدي الزمالك، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في المغرب مطلع شهر فبراير القادم.

الزمالك يرغب في كسر سلسلة النتائج السلبية في 2023

بينما يريد فريق الزمالك كسر سلسلة نتائجه السلبية في مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت، حيث فشل الفريق الأبيض في تحقيق أي انتصار منذ انطلاق عام 2023.

طاقم تحكيم سلوفيني للقمة رقم 125

وسيقود القمة رقم 125 طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة حكم الساحة سلافكو فينتشيتش، فيما يعاونه الثنائي توماس كلانسنيك و أندراز كوفاسيتش، وسيكون المصري نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا في مواجهة اليوم.

فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو «VAR» خلال مواجهة القمة رقم 125، الحكم السلوفيني ماتي جوج، ويعاونه مواطنه أيين بوروساك.