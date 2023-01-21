وجيه القطان: تأشيرات الزيارة السعودية خفضت أعداد المعتمرين بنسبة كبيرة

تنطلق يوم الإثنين الموافق 23 يناير الجاري، أولى رحلات عمرة شهر رجب المقبل التي تنظمها شركات السياحة وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار من خلال تأشيرات النظام المفتوح المطبق خلال موسم العمرة الحالي.

وطبقا للحجوزات التي تلقتها شركات السياحة، فإن أعداد المسافرين للعمرة سيرتفع خلال شهر رجب المقبل، والذى سيبدأ يوم 23 يناير الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن أعداد المسافرين خلال هذا الشهر لأداء العمرة لن يقل عن 50 ألف معتمر، وفقا لأقل التوقعات بينما ستبدأ أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال شهر رجب من 28 ألف جنيه.

وتشير إحصاءات العمرة إلى أن أكثر من 85% من المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية الموسم في أكتوبر الماضي، وحتى الآن اختاروا البرامج الاقتصادية.

وطرحت شركات السياحة برامج لتنظيم رحلات عمرة نصف العام خلال شهر رجب بالتقسيط بدون فوائد عن طريق البنوك ونظام Valu لجميع الخدمات السياحية المقدمة للعملاء، وذلك في محاولة منها لزيادة الإقبال، وجذب أكبر عدد من الراغبين والاستفادة من النظام المفتوح المتبع في رحلات عمرة شهر رجب.

وحددت وزارة السياحة والآثار آخر موعد لسفر رحلات العمرة الخاصة بشهر رجب في 24 من الشهر نفسه، وفيما يخص آلية العمل بموسم العمرة 1444هـ خلال الشهر نفسه فإنه تقرر أن تكون صلاحية الكود التنظيمي 7 أيام من تاريخ اعتماد الإدارة العامة للسياحة الدينية لمراجعة البرامج وليس من تاريخ السفر.

كما تقرر استمرارية الآلية السابق تطبيقها بشأن تسليم جوازات سفر المشرفين للإدارة العامة للسياحة الدينية للاطلاع على تاريخ السفر والعودة، لاعتماد الرحلات المنفذ شركة عن شهر رجب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات التي ثبت مخالفتها لضوابط العمرة بعدم سفر المشرف المدرج على الرحلات خلال الفترة الماضية.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة، إن أعداد المعتمرين المصريين كانت ستتضاعف لولا تعدد تأشيرات السفر للسعودية، والتي تسمح لحامليها بأداء مناسك العمرة خاصة تأشيرة الزيارة بأنواعها.

وأشار إلى أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية أكتوبر الماضي، وحتى الآن بتأشيرات غير تأشيرة العمرة بلغ أكثر من 200 ألف مصري.

ولفت إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام طرحت برامج عمرة لشهر رجب من العام الهجري 1444، والذي يبدأ من يوم 23 يناير الجاري بأسعار تبدأ من 28 ألف جنيه، وذلك بالنسبة لبرامج المستوى الاقتصادي.

وأضاف أن شركات السياحة لجأت للعديد من الطرق للوصول لتلك الأسعار في ظل الارتفاعات المتتالية للريال السعودي منها "اختيار فنادق بعيدة إلى حد ما عن الحرم المكي لإقامة المعتمرين".

ولفت إلى أن المساكن التي اختارتها تلك الشركات تتوافق مع الضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار لسكن المعتمرين المصريين، والتي حددت أقصى مسافة بين إقامة المعتمرين والحرم المكي بـ 3 كيلو مترات.

وأوضح أن المساكن التي اختارتها شركات السياحة لإقامة معتمريها مستواها جيد للغاية إلا أن بعدها عن الحرم المكي يجعل سعرها أقل، وهو ما تسعى إليه الشركات حاليا في تعاقداتها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، وهي الحصول علي أجود خدمة بأقل سعر ممكن.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن تلك الشركات وفي سبيل سعيها لجذب عدد أكبر من المعتمرين خلال عمرة شهر رجب المقبل قللت هامش ربحها لأقل قدر متاح، موضحا أن إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة خلال شهر رجب، ولا سيما خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تبدأ من يوم 27 يناير الجاري جيدة جدًا حتي الآن.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعلنت الإجراءات التنظيمية لعمرة شهر رجب أحد أشهر الذروة لموسم العمرة.

وأكدت الغرفة في كتابها الدوري إلى أعضائها من شركات السياحة أنها تلقت خطابا من سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار يتضمن التعليمات التنظيمية لرحلات العمرة في شهر رجب.

وأضافت الغرفة، في كتابها الدوري أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى في إطار حرص الوزارة والغرفة على رعاية مصالح الشركات السياحية، والعمل على تلبية رغبات أعضائها فيما يخص تنفيذ برامج العمرة بأعلى جودة، وأيضا تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين، مؤكدة أن هناك استعدادات جادة.