تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تتجه الأنظار الليلة نحو مباراة القمة رقم 125 بين الأهلي والزمالك، والتي ستًقام ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

وعلى المستوى العالمي، يريد ليفربول تصحيح مساره بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه تشيلسي بقمة الجولة الـ21، بجانب استكمال منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، والجولة الـ16 من الدوري الألماني وافتتاحية مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

الزمالك × الأهلي الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة ON Time Sports1

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × تشيلسي الساعة الثانية والنصف عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث × نوتيجهام فورست الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ليستر سيتي × برايتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ساوثهامبتون × أستون فيلا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد × إيفرتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × ريال سوسيداد الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول × ريال بيتيس الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد × بلد الوليد الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية × قادش الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × ليتشي الساعة الرابعة عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا × نابولي الساعة السابعة مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا × تورينو الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

يونيون برلين × هوفنهايم الساعة الرابعة و النصف عصرا على قناة beIN Sports HD 3

آنتراخت فرانكفورت × شالكه الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 4

فولفسبورج × فرايبورج الساعة الرابعة و النصف عصرا على قناة beIN Sports HD 7

بوخوك × هيرتا برلين الساعة الرابعة و النصف عصرا

شتوتجارت × ماينز الساعة الرابعة و النصف عصرا

كولن × فيردر بريمن الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3