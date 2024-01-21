عبدالرحيم كمال عن حضور اسم عادل إمام في joy awards: فنان يشرف بلد

أثنى الكاتب عبدالرحيم كمال على الحضور المتميز لاسم الفنان عادل إمام في حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "حضور عادل إمام الطاغي إمبارح في مهرجان Joy awards في الرياض، رغم تواجده في القاهرة، حضور مالوش مثيل، حاجة تدعو للفخر والسعادة، فنان يشرف بلد فعلا".

وشهد حفل joy award تكريم خاص للزعيم عادل إمام، إذ قدم له المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جائزة خاصة عن مشواره الفني الممتد على مدار 60 عاما، قدم من خلالها العديد من الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور المصري والعربي.

وتسلم الجائزة الممثل محمد عادل إمام، والمخرج رامي إمام.

كما ألقى محمد إمام كلمة وجه خلالها الشكر للسعودية وإلى الفن المصري والشعب الفلسطيني وصموده ضد العدوان الإسرائيلي.

وأعرب الزعيم في رسالة صوتية مسجلة لجميع حضور الحفل ولكل جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، عن سعادته الكبيرة، إذ قال: "ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة أنا بحبكم كتير كتير كتير".

وقال رامي: "عادل إمام ربانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه، وعلى الرغم من المشاكل اللي مر بيها ولكنه حمل على عاتقه رسائل للمجتمع المصري، وزرع جوانا الأسرة المصرية، وبشكر أمي كافحت مع أبويا 60 سنة وهي السبب في كل اللي إحنا فيه".