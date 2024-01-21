احتجاجات حاشدة ضد اليمين المتطرف وحزب البديل في عدة مدن ألمانية

تجمعت حشود ضخمة من المحتجين في ألمانيا مرة أخرى في الشوارع اليوم الأحد، للاحتجاج على حزب البديل من ألمانيا اليميني وموقفه المعادي للهجرة.

وفي ميونخ، أدى تجمع ضخم ما لا يقل عن 80 ألف شخص إلى إلغاء الفعالية بسبب الاكتظاظ بعد ظهر اليوم وفقا للشرطة. وكان المنظمون والشرطة يتوقعون حضور حوالي 25,000 شخص إلى المظاهرة وتفاجئوا بحجم الجمهور.

كان العديد من الذين حضروا في ميونخ حملوا لافتات ورايات تشبه حزب البديل بالنازيين وترفض خطابهم المعادي للهجرة. ومن بين الشعارات التي كانت مرفوعة: "لا تسامح مع التعصب" و"حزب البديل كابوس لألمانيا".

وفي كولونيا، أشارت تقديرات المنظمين إلى أن 70 ألف شخص انضموا إلى المظاهرة المناوئة للبديل واليمين المتطرف، بما في ذلك عدد من الموسيقيين المحليين المعروفين. ووصفت الشرطة في كولونيا تقدير المنظمين لعدد المشاركين بأنه واقعي.

وفي مدينة بريمن الساحلية الشمالية، قدرت الشرطة أن ما يتراوح بين 35,000 و40,000 شخص شاركوا في مسيرة ضد اليمين المتطرف، وحظت المسيرة بدعم من قبل نقابات عمالية وأحزاب سياسية وشركات محلية ونادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم. وترددت في المسيرة هتافات مثل "كل بريمن يكره البديل" و"جميعنا معا ضد الفاشية".

من المتوقع وجود مزيد من المظاهرات في عدة مدن ألمانية أخرى، بما في ذلك كوتبوس ودريسدن وكيمنيتس في الشرق.

وكان تحالف من منظمات مختلفة دعا سكان العاصمة برلين إلى التجمع أمام البرلمان الألماني بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وكانت ألمانيا شهدت موجة من المظاهرات لأكثر من أسبوع بعد نشر تقرير استقصائي كشف أن أعضاء من حزب البديل قاموا بحضور اجتماع لليمين المتطرف في مدينة بوتسدام في نوفمبر.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش المشاركون خططا لإعادة المهاجرين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعتبرون أنهم لم يتم دمجهم بما يكفي، حتى أولئك الذين يحملون جوازات ألمانية.

يذكر أن التقرير الذي نشرته مؤسسة "كوريكتيف" الإعلامية في العاشر من الشهر الجاري أثار جدلا في ألمانيا، حيث كان هناك قلق متزايد بين الأحزاب السياسية الرئيسية حيال تنامي دعم حزب البديل في الرأي العام الألماني.

يشار إلى أن حزب البديل اليميني الشعبوي يحقق نجاحا كبيرا في استطلاعات الرأي في ثلاث ولايات شرق ألمانيا السابقة التي ستجري فيها انتخابات إقليمية في وقت لاحق هذا العام.