أحمد الشافعي يستعرض خطة البيت الفني للفنون الشعبية في 2024

كشف الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عن خطة البيت الفني في عام 2024، والتي كانت أولى عروضها في يناير الجاري مع مسرحية "قمر الغجر" كتابة وإخراج دكتورعمرو دوارة، وبطولة الفنانين ميرنا وليد وعلاء حسني وآمال رمزي وسيف عبد الرحمن.



وأكد الشافعي على أن العرض يحقق إيرادات جيدة، أوشك في لياليه الأولى على رفع لافتة "كامل العدد"، وأبدى سعادته بأن الاستعراضات من تصميم الفنان محمد زينهم، والذي حصل في هذا العرض لأول مرة على فرصة تصميم الاستعراضات، وهو أحد أبطال فرقة رضا.



وقال رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في تصريحات خاصة لـ"لشروق": كسبنا في "قمر الغجر" مصمم استعراضات جديد، إلى جانب اكتشاف أن هناك مواهب قادرة على الغناء والاستعراض بشكل جيد، مثل ميرنا وليد وغيرها من الفنانين المتواجدين في العرض، في أغلب العروض الغنائية نستعين بأصوات مطربين، ولكن هذا العرض كل الفنانين يغنون بأصواتهم الحقيقية، لذلك يعد هذا العرض غنائي استعراضي في مكانه وفي موقعه.



وأوضح الشافعي أن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يستعد خلال العام الجاري لتقديم عددًا من العروض المنوعة على مسرح البالون، ومنها عرضًا من إخراج محسن رزق، عن قصة الملك سيام، وهو عرض غنائي استعراضي، ولم يتم تحديد اسمه بعد، ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفنانان بشرى وخالد سرحان، والعرض شبيه بالتيمة التي قدمها محسن رزق في عرض "أليس في بلاد العجائب".



ويقدم المخرج إسلام إمام ضمن خطة البيت عرضا بعنوان "عامل قلق"، ومرشح لبطولته سامح حسين وسهر الصايغ، وهناك عرض غنائي استعراضي آخر، باسمه "أيام العز" للمخرج الدكتور عبد الله سعد، وهو عمل أقرب إلى الأوبريت الغنائي.



واستكمل الشافعي أن هناك أكثر من عرض سيقدم في قاعة صلاح جاهين، جاري التجهيز والإعداد لهم، منهم عرض عن الفنان الراحل صلاح جاهين، إخراج هاني عبد الهادي.



وألمح الفنان أحمد الشافعي إلى أن عروض فرقة رضا مستمرة وبشكل منتظم، والفرقة القومية تقدم عروضها في المواسم ويتم الاستعانة بهم في أكثر من محافظة،فيما يبحث المكتب الفني الخاص بالسيرك القومي خطة تطويره ويحاول تقديم فقرات جديدة فيه، فضلا عن محاولة ضم أعضاء جدد للسيرك، حيث أن فنون السرك تعتمد بشكل أساسي على السباب خاصة في الألعاب التي تتطلب جهد عضلي.