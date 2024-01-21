حريق كبير في متنزه بألمانيا يسفر عن إصابة شخصين وخسائر بملايين اليورو

أعلنت الشرطة الألمانية، أن الحريق الكبير الذي اندلع في مدينة ترفيهية تحاكى أجواء الغرب البري الأمريكي في جنوب ألمانيا اليوم الأحد، أسفر عن إصابة شخصين وتسبب في أضرار تُقدر بملايين اليورو.

ونجح حوالي 200 شخص، بما في ذلك حوالي 180 نزيلا كانوا يبيتون في المدينة، في الفرار إلى مكان آمن من المتنزه الذي يجذب مئات الآلاف من الزوار كل عام.

وظلت فرق الإطفاء تكافح النيران لساعات طويلة على شارع المدينة الذي يحاكي طراز الغرب الأمريكي والذي يتميز بصالون مقلد ومطعم ستيك هاوس لشرائح اللحم وقاعة موسيقية. ولم يتبق سوى هياكل بعض المباني فقط مع استمرار تصاعد الدخان من الأنقاض.

من جانبها، أوضحت متحدثة باسم الشرطة أن موظفا واحدا في المنتزه أصيب بجروح طفيفة في الكتف أثناء محاولته إخماد الحريق فيما أصيب رجل إطفاء في ساقه. وقالت المتحدثة: "تم اكتشاف الحريق من جانب موظفين حوالي الساعة 6 صباحا، وحاولوا إخماده باستخدام جهاز إطفاء، لكن ذلك لم ينجح".

وفقا للموقع الإلكتروني للمتنزه، فإنه كان هناك تخطيط لتنظيم يوم عائلي بدون رسوم دخول اليوم الأحد، ويتضمن هذا اليوم عروضا سحرية وعروضا ضوئية. وكان من المفترض أن تتوفر رحلات على الخيل وأنشطة أخرى.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مدير المدينة الترفيهية، كلاوس زيكس: "يمكن أن أبكي لمدة ساعة. لكن ذلك لن يجدي. يجب علينا النظر إلى المستقبل الآن"، مشيرا إلى أن الموظفين الذين اكتشفوا الحريق تصرفوا بحكمة وأخرجوا الضيوف بأمان.

يذكر أن متنزه بولمان سيتي تم افتتاحه في عام 1997 ويعمل لديه 500 موظف بدوام كامل ومنهم من يعمل بدوام جزئي.

وكانت الشرطة أعلنت صباح اليوم عن اندلاع الحريق في متنزه "فيسترن شتات بولمان سيتي" الواقع في منطقة إجينج أم زيه بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا، والتهم الحريق مباني خشبية بالكامل فيما يسمى بـ"الشارع الرئيسي" داخل المتنزه.

ولم يجر الإعلان في الصباح عن حدوث إصابات جراء الحريق وفقا لأولى البيانات.

يشار إلى أن هذا المنتزه الواقع على مساحة تبلغ نحو 200 ألف متر مربع يعد متنزها فريدا لمعايشة تجارب خاصة، فإلى جانب العروض المثيرة والمتاحف والفعاليات الفريدة، التي يقدمها المتنزه، يمكن للزوار أيضا القيام بأنشطة تتسم بالمغامرة.