محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسي الأول 2024 بلجان مدرسة قولنجيل في المنصورة.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وصرح المحافظ، بأنه في الدقهلية يتم أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكيلت؛ لمنع تسريب الامتحانات ولتوفير الوقت والجهد وهو ما يصب في مصلحة الطلاب.

وأكد المحافظ، أنه لم ترصد أي حالات تسريب للامتحانات بالدقهلية منذ انطلاقها وهناك متابعة دقيقة للجان لمنع حالات الغش من قبل غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمراقبين العموم، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حالات غش من قبل مديرية التربية والتعليم.

وأوضح أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2024 هم 110 آلاف طالب وطالبه تقريبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 617 لجنة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام تم وضعها من داخل الكتاب المدرسي؛ لتكون في متناول جميع الطلاب وتم توزيع البوكيلت على الطلاب مباشرة من داخل ظروف مغلقة، وتنقسم امتحانات الشهادة الإعدادية إلى إعدادي عام، وتضم 108 آلاف و332 طالبا وطالبة بـ596 لجنة، وإعدادي مهني وتضم 1600 طالب وطالبة بـ15 لجنة، ولجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 62 طالبا وطالبة بـ5 لجان، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 4 طلاب.