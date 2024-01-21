متحدث روسي: القوات الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية

قال المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن القوات الروسية صدت أربع هجمات للجيش الأوكراني في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وأضاف أستافيف أن "وحدات مجموعة الجنوب القتالية صدت أربع هجمات للواء 24 الميكانيكي واللواء 81 المحمول جوا التابعين للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنتي شومي وبيلوجوروفكا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وقال أستافيف "نتيجة استخدام المدفعية، تم إلحاق الضرر بالعناصر والمعدات العسكرية التابعة للألوية الميكانيكية 22 و28 و93 التابعة للعدو قرب مستوطنات كليشيفكا وكورديوموفكا وتشاسوف يار".



وأضاف أستافيف: "خسائر العدو في اتجاه دونيتسك بلغت 320 قتيلا وجريحا".



وقال أستافيف "دمرت القوات الروسية، بدعم من النيران المضادة للبطاريات، مدفع هاوتزر من طراز مستا-بي ومدفع هاوتزر من طراز دي-20".



وأضاف أستافيف أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ من طراز هيمارس قرب مستوطنتي بوجدانوفكا وبيلوجوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.