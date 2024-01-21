وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحية كبيرة للفنان عادل إمام على حسن تربيته لأبناءه، وذلك عقب ظهور نجليه رامي ومحمد على خشبة مسرح بكر الشدي بالسعودية، لاستلام جائزة تكريم والدهما في joy awards، وهي جائزة تمنح لأول مرة وتحمل اسم "زعيم الفن العربي".

وحرص الفنان محمد إمام على توجيه تحية للشعب الفلسطيني، الذي وصفه بالبطل، وقال نصا: "في حاجه مهمة عايز أقولها، يمكن تبقى بره نطاق الحفلة النهاردة، تحياتي لشعب فلسطين البطل، أنتوا في القلب وعمرنا ماهننساكوا أبدا".

وهي الكلمة التي قابلها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بحفاوة شديدة، وتصدر اسم محمد التريند على موقع" تويتر"، ووصفه البعض بأنه "الزعيم ابن الزعيم"، في إشارة للقب الزعيم الذي طالما ارتبط باسم والده الفنان الكبير.

وكتب آخرون: "عادل إمام عرف يربي"، وذلك في إشارة للقومية العربية التي طالما آمن ونادى بها الفنان الكبير، خاصة وأن نجله الوحيد الذي تذكر معاناة الشعب الفلسطيني في هذا الحفل.

وما بين جملة "عاش يا بني" و"رجل والله"، "والعظماء بيربوا رجالة"، انهالت التدوينات المشيدة بموقف محمد إمام وحرصه على مناصرة القضية الفلسطينية.

وأثنى الكاتب عبدالرحيم كمال على كلمته، وكتب عبر حسابه بتويتر: "‏محمد عادل إمام قال كلام محترم جدا وراقي وفيه رباية عالية، وهو بيتسلم مع أخوه رامي جائزة عادل إمام".

جدير بالذكر أنه تضمنت فعاليات حفل توزيع جوائز joy awards، تكريم الفنان عادل إمام بمنحه جائزة زعيم الفن العربي في حفل، وكما كان متوقعا لم يحضر الزعيم لاستلام جائزته، وأناب عنه نجليه محمد ورامي الذي أدلى تصريحات تليفزيونية أكد فيها أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية، ويقضي معظم وقته مع أحفاده، وطمأن الجمهور على الحالة الصحية لوالده.

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