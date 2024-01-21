من المرجح أن يتأخر البت في اثنتين من قضايا الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بقدر أكبر، حيث تقدم القاضي الذي يجري المحاكمة بطلب للحصول على إجازة طويلة حتى تقاعده.

والقضيتان المتهم فيهما خان هما: هدايا توشاخانا وتهمة غسل أموال تقدر بنحو 190 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت صحيفة "دون" الإخباريّة الباكستانية، بأن القاضي محمد بشير، وهو أيضا القاضي صاحب أطول فترة خدمة في محاكم المساءلة، تقدم بطلب للحصول على إجازة اعتبارا من 24 من يناير وحتى 14 من مارس المقبل، عند انتهاء فترته في منصبه البالغة مدتها ثلاثة أعوام.

وكان قد تم تعيين القاضي بشير في محكمة المساءلة عام 2011 لمدة ثلاثة أعوام، واستمر في الحصول على تمديدات متتالية بعد كل ثلاثة أعوام.

وقد تم حبس خان منذ أغسطس الماضي، حيث يواجه عشرات القضايا ما بين الفساد إلى تسريب برقيات دبلوماسية.

وكانت السلطات الانتخابية، رفضت الشهر الماضي أوراق ترشح خان للانتخابات المقبلة.