مخرج مسرحية «عايش إكلينيكيّا»: العرض يسلط الضوء على الصراع الداخلي للنفس البشرية

نشرت الصفحة الرسمية للعرض المسرحي "عايش إكلينيكيًّا" كتابة وإخراج أحمد فتحي شمس، بوستر العرض، والذي سينطلق في السابعة مساء 28 يناير الجاري على مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون والذي يديره المخرج شادي سرور.

وعن فكرة "عايش إكلينيكيا" يقول مخرج العرض أحمد شمس: المسرحية كوميديا سوداء تسلط الضوء على الصراع الداخلي للنفس البشرية بطريقة ساخرة، ومؤلمة .. حيث يُجسد العقل الباطن كشخصية منفصلة تعكس تعقيدات المشاعر والصراعات التي تعيشها الشخصية الرئيسية، و يمثل كل جانب من شخصيته، شخصيات أو كائنات مستقلة، تظهر على خشبة المسرح، وتتفاعل هذه الشخصيات مع بعضها البعض لتعكس الأفكار، والمشاعر المتضاربة التي يعيشها الإنسان في مواجهة التحديات اليومية.

وأضاف: الحياة مليئة بالصراعات الداخلية، الخير و الشر ، الصدق و الكذب ، الموت والحياة، وأن الجميع في النهاية مجرد شخصيات ساخرة في مسرحية عبثية .. المأساة الحقيقية ليست في الفشل بل في عدم تقبّلنا لحقيقة أننا مجرد ظلال أنفسنا، حيث إن الإنسان ليس بحاجة إلى محاربة نفسه بل إلى فهمها، وقبولها للتغلب على صعوبات الحياة وتحقيق السلام الداخلي.

يشارك في بطولة العرض مصطفى حزين، ونهلة كمال، ومحمد مبروك يوركا، وياسر أبو العينين، وعمر صلاح الدين، وأحمد خشبة، وعبدالرحمن علي، وأحمد رشاد، ومحمد عبدالمجيد، شكر خاص للفنان حمادة شوشة، وتصميم إضاءة محمد عبدالمحسن، وملابس كارمن أحمد، وتصميم ديكور أحمد رشاد، وألحان الموسيقار أحمد شعتوت، وتصميم الرقصات محمد بيلا، ومساعدين الإخراج: هادي أحمد وسهيلة رمضان وأمينة عصام، ومخرجان منفذان سامر العربي ومحمد الشيضي.