زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو نتنياهو وحكومته «الكارثية» لتحمل المسئولية والاستقالة

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحكومته «الكارثية» إلى تحمل مسئوليتها والاستقالة.

وجاءت دعوة لابيد، التي نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، عقب إعلان رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية استقالتهما من الجيش الإسرائيلي.

وتقدم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، رسميًا باستقالته لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، على أن تسري اعتبارًا من 6 مارس المقبل.

واعترف هاليفي، في خطاب الاستقالة بمسئوليته عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، قائلًا إن «الجيش فشل في مهمته الدفاع عن إسرائيل وإن الدولة دفعت ثمنًا باهظًا».

وأضاف: «هذا الفشل الذريع يرافقني كل يوم، وساعة بساعة، وسيظل كذلك لبقية حياتي»، يبحسب ما ورد بالرسالة.

وزعم أنه «اتخذ قرار التقاعد، بعدما خاض الجيش حربًا على مدار شهور طويلة في 7 جبهات، وأصبحت له اليد العليا في جميع ساحات القتال، وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط».

وقال إنه سيكمل التحقيقيات في أحداث 7 أكتوبر خلال الفترة المتبقية من ولايته، وسيحافظ على جاهزية الجيش لمواجهة التحديات الأمنية.