زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان ويخلف 15 مصابا

ضرب زلزال بلغت قوته مبدئيا 6 درجات على مقياس ريختر جنوب تايوان صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح طفيفة.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في الساعة 1217 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين) ، وكان مركز الزلزال على مسافة 12 كيلومترا (7 أميال) شمال يوجينج وعلى عمق أولي بلغ 10 كيلومترات (6 أميال).

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان الزلزال على قوة 4ر6 درجة.

ولم ترد أية تقارير فورية عن حدوث وفيات جراء الزلزال ، ولا يزال رجال الإنقاذ يقيمون حجم الأضرار.

وقالت إدارة الإطفاء في تايوان إن 15 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة. ومن بينهم ستة أشخاص تم إنقاذهم من منزل منهار في منطقة نانشي بمدينة تاينان. ووردت أنباء عن تضرر جسر على طريق سريع إقليمي.

وفي أبريل الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 4ر7 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي الجبلي للجزيرة في هوالين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. وتبع الزلزال الأقوى منذ 25 عاما مئات الهزات الارتدادية.

وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.