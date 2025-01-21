المكسيك تتمسك بسيادتها أمام قرار ترامب وتدعو للتعاون في مكافحة عصابات المخدرات

قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء، إن القرار التنفيذي لنظيرها الأمريكي دونالد ترامب بالتحرك إلى تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية لن يؤثر على المكسيك إلا إذا كان هناك تنسيق عن كثب بين الحكومتين.

وذكرت أن المكسيك ستدافع عن سيادتها واستقلالها بينما تسعى للتنسيق مع الولايات المتحدة في أعقاب الأمر الذي تم توقيعه أمس الاثنين.

وأضافت شينباوم في إيجازها الصحفي اليومي: "نرغب جميعا في مكافحة عصابات المخدرات (الولايات المتحدة) في أراضيها، ونحن في أراضينا".

وشيمل أمر ترامب عصابات المخدرات المكسيكية ومجموعات إجرامية أخرى في أمريكا اللاتينية مثل عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية وعصابة "مارا سالفاتروتشا" (إم إس- 13). وأشار القرار إلى أنهم "يهددون أمن الشعب الأمريكي وأمن الولايات المتحدة واستقرار النظام العالمي في نصف الكرة الأرضية الغربي".

ولم يدرج الأمر أي عصابات مكسيكية بالاسم لكنه ذكر أن الوزراء سيوصون بإدراج مجموعات ضمن قوائم الإرهاب في الـ 14 يوما المقبلة.

وإضافة إلى قضية عصابات المخدرات ، تشهد العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة توترا على خلفية الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بشأن تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية.