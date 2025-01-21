مسئول الحدود بإدارة ترامب يعلن إطلاق عمليات للقبض على المهاجرين غير الشرعيين

قال توم هومان، الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإدارة أمن الحدود، إن عمليات قوات إنفاذ القانون للقبض على المهاجرين غير الشرعيين انطلقت، الثلاثاء.

وأوضح هومان لشبكة سي إن إن الأمريكية أن "قوات إنفاذ القانون تعرف ما تبحث عنه، وما تقوم به.. إنها عمليات مستهدفة.. والضباط لديهم معلومات موثوقة عندما يخرجون لتنفيذ العمليات.

وتابع: لن أذكر مواقع محددة حفاظاً على سلامة الضباط.. وأولويتنا استهداف الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني ولديهم سجل إجرامي ويشكلون تهديدًا للسلامة العامة.

وأصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات، وذلك في إطار سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة في أمور تتراوح من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.