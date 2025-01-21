نبيل فهمي: مصر والسعودية هما أكثر الدول قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن «مصر والسعودية هما أكثر الدول قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة»، مشددًا على مسؤوليتهما في العمل المشترك.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»:«الضغط كبير، إسرائيل تريد للقضاء على الهوية العربية، وهو ما يحقق مصلحة تركيا أيضا التي تفضل التركيز على الهوية الطائفية على الهوية العربية»، مضيفا: «الطرفان مختلفان عن بعضهما؛ لكن لهما نفس المصلحة».

ورأى أن إيران، بدورها «ليس من مصلحتها أن يكون هناك عالم عربي جامع سياسيًا، وتفضل العمل مع طوائف»، مشيرا إلى أن «الدول الكبرى في الغرب والشرق تريد ثرواتنا؛ لكن لا تريد أن تتحمل مسئولية مراعاة مصالحنا».

وأكد أن هذه القوى «لن تستمع إلا عندما تجد دولا لها وزن تتكلم»، ضاربا المثل بنصر أكتوبر 1973 عندما تحركت مصر وسوريا للحرب، في المقابل اتخذت الدول العربية، من السعودية إلى الجزائر؛ «مواقف إيجابية سمعهما العالم».

وشدد «فهمي» على ضرورة أن تكون مصر والسعودية «طرفا فاعلا»، لافتا إلى أن «قصة التطابق في المواقف العربية قصة مبالغ بها، وأستطيع أن أقول إن 70 إلى 80% من المصالح مشتركة».