 بلدية خان يونس: جمع ونقل 3 آلاف طن ركام منذ سريان الهدنة في غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2025 2:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بلدية خان يونس: جمع ونقل 3 آلاف طن ركام منذ سريان الهدنة في غزة

غزة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 1:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 1:02 م

أعلنت بلدية خان يونس اليوم الثلاثاء جمع ونقل ثلاثة الآف طن ركام منذ سريان اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة .

وقالت البلدية، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ تم جمع وترحيل ثلاثة آلاف طن ركام من الشوارع الرئيسية والشريانية بمدينة خان يونس، وذلك خلال يومين فقط".

وأشارت إلى جهود مستمرة تبذلها طواقم صُناع الجمال في بلدية خان يونس جنوبي محافظات غزة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أثناء جمع وترحيل النفايات من محيط المستشفيات الميدانية والمراكز الصحية بمدينة خان يونس.

ونشرت البلدية صورا لأعمال الصيانة وتركيب خطوط مياه جديدة في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، وذلك بدعم من مؤسسة "هيومنتي"، لافتة إلى أن ذلك يأتي "في إطار المساعي المبذولة للتخفيف عن كاهل شعبنا في ظل الظروف العصيبة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

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