رئيس وزراء العراق: نتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع أمريكا

بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، أشار السوداني، في البرقية إلى تطلع العراق لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين، مؤكداً أهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً.

وأوضح أن «الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل وتوسعة مديات تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة».

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية خلفا للديمقراطي جو بايدن.

وتم تنصيب ترامب، الذي تعرض لمحاولتي اغتيال، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد حملة انتخابية اتسمت بارتفاع حدة العنف السياسي، وذلك داخل قبة الكابيتول (مقر الكونجرس) بسبب البرد القارس، بعد أن كان يقام في السابق بشارع بنسلفانيا قبالة البيت الأبيض.