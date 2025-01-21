استنكر الإعلامي تامر أمين، البيان المنسوب إلى وكيلة مدرسة كابيتال الدولية بالقاهرة الجديدة، حول واقعة الشجار بالمدرسة، واصفا إياه بـ «المفاجأة الصادمة من العيار الثقيل، والمُسيء».

وقال في برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين : «فوجئنا ببيان نزلته السيدة نرمين محمد، وكيلة مدرسة كابيتال الدولية، وبعد ساعة حذفته من على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن البيان نزل وأحدث تأثيره الكبير».

ورأى أن البيان تضمن «هجومًا حادًا ضاريًا» على شخص وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، واتهامات بـ «تصفية حسابات»، معتبرة أن قراره بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري كان «انفعاليا وغير منضبط وانتقاما» من المدرسة لمنافستها مدارس تتبع عائلة الوزير، مستخدمة «لفظا لا يصدر عن سيدة من المفترض أنها تربوية».

وشدد أنه من حق وكيلة المدرسة الدفاع والتظلم ضد القرار؛ لكن «من غير الصحيح شخصنة الموضوع واتهام الوزير بانتظار غلطة للمدرسة لتصفية حسابات شخصية لمراعاة مصالح مدارس عائلته».

وأشار إلى أن وكيلة المدرسة استخدمت لفظ «مُسيء»، في إشارة إلى منافسة المدرسة لمدارس العائلة، قبل أن تحذفت البيان «بعد ما وقعت الكارثة».

وطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة خضوع الطالبات المتورطات في المشاجرة لجلسات علاج نفسي قبل السماح لهن بالعودة إلى أي مدرسة أخرى، قائلا: «أوعوا ترجعوهم لأي مدرسة إلا بعد قرص علاج نفسي».

كما دعا الوزارة إلى النظر في وضع وكلاء المدارس والموجهين والمعلمين، معقبا: «على الوزارة أن تنظر إلى وكلاء المدارس والموجهين والمعلمين هؤلاء هم مقدمو الخدمة؛ فإذا كان مقدم الخدمة عنده مشكلة؛ فتخيل الخدمة هتبقى عاملة إزاي».