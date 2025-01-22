أمريكا: مقتل رئيس فرقة إطفاء أثناء مساعدته زوجين مصابين في حادث سيارة

أعلنت السلطات الأمريكية أن رجلاً أطلق النار على رئيس فرقة إطفاء، مما أدى إلى مقتله، وأصاب سائق سيارة كان قد تعرض لحادث اصطدام مع غزال في ريف ألاباما.

وقالت إدارة إطفاء مقاطعة كويتا، عبر منشور على موقع "فيسبوك"، إنها تنعى رئيس فرقتها جيمس بارثولوميو كوثين (54 عاماً)، مشيرة إلى أنه كان "رجلاً رائعاً ومجتهداً يتمتع بروح رقيقة"، وقد خدم في الإدارة لأكثر من 24 عاماً.

ووفقاً لما نقلته قناة "دابليو آر بي إل"، ذكر مايك باريش، نائب رئيس شرطة مقاطعة تشامبرز، أن كوثين، الذي يعمل كرئيس لفرقة الإطفاء بمقاطعة كويتا في ولاية جورجيا، قام بمرافقة سائق السيارة إلى منزل قريب طلباً للمساعدة، حيث لم يتمكن الزوجان من الحصول على العون.

وأضافت السلطات أن مالك المنزل، وليام راندال فرانكلين (34 عاماً)، فتح النار على كوثين والسائق، مما أسفر عن مقتل كوثين وإصابة السائق. ورد السائق المسلح بإطلاق النار على فرانكلين، وأصابه.

وأكدت السلطات أن قوات إنفاذ القانون قامت بنقل السائق وفرانكلين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أما زوجة السائق، التي ظلت داخل السيارة طوال الوقت، فلم تصب بأذى خلال إطلاق النار.