 عمر عصر: مصر قادرة على التتويج بميدالية أولمبية في تنس الطاولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمر عصر: مصر قادرة على التتويج بميدالية أولمبية في تنس الطاولة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 12:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 12:13 ص

يثق عمر عصر، لاعب منتخب مصر واتحاد جدة لتنس الطاولة، في قدرة منتخب مصر على  حصد ميدالية أولمبية في لعبة تنس الطاولة.

وقال عمر عصر خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :"  منتخب مصر لا يقبل بأي شيء إلا تحقيق الإنجازات، و نواجه العديد من التحديات كلاعبين في تنس الطاولة".

أضاف:" من الممكن استقدام لاعبين مميزين في تنس الطاولة للعب في الأندية المصرية من أجل جذب الاهتمام العالمي ، ويجب تشجيع النماذج الناجحة في تنس الطاولة من أجل توفير فرص استثمار أكبر ".

أتم:" قادرون على حصد ميدالية أولمبية في لعبة تنس الطاولة ، ومازلت أشعر بالحزن بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد باريس ، والفارق بين تنس الطاولة المصري والسعودي يتمثل في المحترفين".


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