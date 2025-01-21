 وزير الخارجية السوري يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السوري يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 6:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 6:17 م

أعلن وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أنه سيشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

وكتب الشيباني على موقع "اكس" "سيشرفني أن أمثل سوريا لأول مرة في تاريخها في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا".

وقال الوزير المؤقت إنه سينقل رؤية الإدارة السورية الجديدة بشأن مستقبل سوريا وتطلعات الشعب السوري عندما يشارك في المنتدى.

ويجمع المنتدى الاقتصادي العالمي الـ55، الذي ينعقد هذا الأسبوع في منتجع دافوس بجبال الألب السويسرية، عددا كبيرا من قادة دول العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية القوية.

ومن المتوقع أيضا أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا بعد غد الخميس.

ومن بين القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى التوترات في الشرق الأوسط وأزمة المناخ وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي والتوترات التجارية وكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين حياة الناس.


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