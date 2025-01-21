القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يطمئن على حالة المصابين وجاهزية مستشفى الطوارئ

‎توجه الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، يرافقه الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي؛ للاطمئنان على حالة المصابين في الحادث الذي وقع اليوم الثلاثاء، على طريق طنطا-قطور، واستقبلت المستشفى على أثره عدد من المصابين من بينهم 6 من طلاب الجامعة، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني المشرف على مستشفى الطوارئ الجامعي، وعدد من مديري المستشفيات الجامعية.

و‎اطمأن الدكتور محمد حسين خلال الزيارة على حالة المصابين وتقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة واستعدادات مستشفى الطوارئ الجامعة لتقديم الخدمات من خلال الأطباء وأطقم التمريض، وتوافر الأجهزة الطبية وفقا لحالة المصابين، مشددا على استعداد جميع المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات التي تتطلب تقديم خدمات طبية تخصصية بأعلى درجات الكفاءة والدقة، مؤكدا خلال مروره على المصابين على المتابعة المستمرة لحالاتهم لضمان سلامتهم.

‎كما وجه القائم بأعمال رئيس الجامعة عمداء الكليات بتقديم كل التيسيرات واتخاذ الاجراءات التي تضمن عدم تضرر الطلاب المصابين خلال فترة الامتحانات الجارية حاليا

جدير بالذكر أن قائمة أسماء الطلاب المصابين ضمت عبد الله جودة عبد الله المقيد بكلية التربية النوعية، ولمياء آمين فوزي المقيدة بكلية التجارة، وأميرة محمد هشام المقيدة بكلية التجارة، ويارا جمال عبد المنعم المقيدة بكلية التجارة، وناريمان أيمن محمد المقيدة كلية التجارة، وهدير حمزة محمد المقيدة بكلية التجارة.