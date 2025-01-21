إصابة 3 أطباء وممرضَين برصاص الاحتلال وتدمير عدد من الشوارع في جنين

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أصيب 3 أطباء وممرضَين، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقال مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي وسام بكر، لـ«وفا»، إن رصاص الاحتلال أصاب كلا من: الدكتور نادر إرشيد، والدكتور خالد زكارنة، والدكتور عبد الله الظاهر، والممرض محمد عمارنة، والممرض أشرف علاونة.

وأشار إلى أنهم أصيبوا في مواقع مختلفة، قرب مستشفيات جنين الحكومي، والأمل، والرازي.

وأكدت مصادر محلية، أن الاحتلال يحاصر المخيم بشكل كامل، وأن قناصته تستهدف أي مواطن يحاول الخروج منه.

وفي السياق ذاته، دمرت جرافات الاحتلال عدداً من الشوارع في مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال بدأت بتدمير شارع الناصرة بالقرب من دوار الحمامة، بالإضافة إلى وصول جرافات عسكرية إلى شارع المستشفيات.

وكانت أعداد كبيرة من جرافات الاحتلال وآلياته العسكرية، قد اقتحمت المدينة من حاجزي الجلمة وسالم العسكريين، مع تحليق مكثف للطيران في سماء المدينة.